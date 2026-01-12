Assine
Trump receberá líder opositora venezuelana María Corina Machado na quinta-feira

AFP
AFP
12/01/2026 15:53

O presidente americano, Donald Trump, receberá na quinta-feira a opositora venezuelana e Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, informou à AFP, nesta segunda-feira (12), um alto funcionário americano. 

Trump declarou na semana passada que estava "ansioso" para cumprimentar a opositora, que saiu clandestinamente da Venezuela graças à colaboração dos Estados Unidos, para receber seu prêmio em Oslo. 

Machado dedicou o Nobel a Trump, que, no entanto, mostrou uma atitude bastante reticente em contar com ela para uma eventual transição política na Venezuela.

jz/mr/ic/mvv

