Guardiola diz que privilegia crescimento progressivo do Manchester City

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta segunda-feira (12), véspera do jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, que se preocupa mais com o crescimento progressivo de sua equipe do que com a conquista de títulos.

"Não se trata de ganhar ou não ganhar títulos (...) Acreditem, não é isso o que importa. Estamos aqui para fazer com que a equipe jogue melhor, e a única satisfação para nós e para nossos torcedores é apresentar um bom desempenho", afirmou Guardiola em entrevista coletiva.

A temporada 2024/2025 foi a primeira dos 'Citizens' sem conquistas em oito anos, embora tenham vencido o arquirrival Manchester United nos pênaltis na decisão da Supercopa da Inglaterra, em agosto de 2024.

"Não merecemos ganhar mais de um troféu na temporada passada, porque não estávamos jogando bem", reconheceu o treinador.

Guardiola, que no ano passado teve que reconstruir a equipe após as saídas de várias peças importantes, como o meia belga Kevin De Bruyne e o goleiro brasileiro Ederson, reiterou que o objetivo segue sendo melhorar jogo a jogo.

A Copa da Liga Inglesa é uma competição que, no entanto, traz boas recordações.

De 2018 a 2021, o Manchester City conseguiu o feito inédito de vencer quatro edições consecutivas do torneio, símbolo do domínio do clube sob o comando de Guardiola na última década.

Desbancado pelo Liverpool no Campeonato Inglês na temporada passada, o City está atualmente a seis pontos do atual líder, o Arsenal.

Os 'Gunners', comandados pelo também espanhol Mikel Arteta, ex-assistente de Guardiola, vão a Stamford Bridge na quarta-feira para enfrentar o Chelsea na outra semifinal da Copa da Liga.

