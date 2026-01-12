Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guardiola diz que privilegia crescimento progressivo do Manchester City

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/01/2026 15:19

compartilhe

SIGA

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta segunda-feira (12), véspera do jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, que se preocupa mais com o crescimento progressivo de sua equipe do que com a conquista de títulos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não se trata de ganhar ou não ganhar títulos (...) Acreditem, não é isso o que importa. Estamos aqui para fazer com que a equipe jogue melhor, e a única satisfação para nós e para nossos torcedores é apresentar um bom desempenho", afirmou Guardiola em entrevista coletiva.

A temporada 2024/2025 foi a primeira dos 'Citizens' sem conquistas em oito anos, embora tenham vencido o arquirrival Manchester United nos pênaltis na decisão da Supercopa da Inglaterra, em agosto de 2024.

"Não merecemos ganhar mais de um troféu na temporada passada, porque não estávamos jogando bem", reconheceu o treinador.

Guardiola, que no ano passado teve que reconstruir a equipe após as saídas de várias peças importantes, como o meia belga Kevin De Bruyne e o goleiro brasileiro Ederson, reiterou que o objetivo segue sendo melhorar jogo a jogo.

A Copa da Liga Inglesa é uma competição que, no entanto, traz boas recordações.

De 2018 a 2021, o Manchester City conseguiu o feito inédito de vencer quatro edições consecutivas do torneio, símbolo do domínio do clube sob o comando de Guardiola na última década.

Desbancado pelo Liverpool no Campeonato Inglês na temporada passada, o City está atualmente a seis pontos do atual líder, o Arsenal.

Os 'Gunners', comandados pelo também espanhol Mikel Arteta, ex-assistente de Guardiola, vão a Stamford Bridge na quarta-feira para enfrentar o Chelsea na outra semifinal da Copa da Liga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jw/jdg/nf/axg/raa/meb/cb/aam

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay