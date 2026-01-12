Assine
Cerca de 15 mil enfermeiros entram em greve em Nova York

AFP
AFP
Repórter
12/01/2026 15:19

Cerca de 15 mil enfermeiros entraram em greve nesta segunda-feira (12) em três dos principais hospitais privados da cidade de Nova York para denunciar suas condições de trabalho, especialmente em questões de segurança e benefícios sociais.

As autoridades decretaram estado de emergência devido à paralisação, que, segundo o site da Associação de Enfermeiros do Estado de Nova York (NYSNA, na sigla em inglês), foi decidida após o impasse nas negociações por um novo contrato, depois de meses de conversas.

Esta é a maior greve da categoria na história da cidade, segundo o sindicato.

"Executivos gananciosos dos hospitais decidiram colocar os lucros acima de um atendimento seguro aos pacientes", afirmou Nancy Hagans, presidente da NYSNA.

Os grevistas montaram piquetes em frente a unidades do NewYork-Presbyterian, do Montefiore Bronx e do Mount Sinai.

Os grupos hospitalares afetados deram alta ou transferiram pacientes, cancelaram alguns procedimentos cirúrgicos e recorreram a contratações temporárias.

"Estamos preparados para continuar prestando atendimento aos pacientes durante toda a greve", prometeu o grupo Mount Sinai, que classificou como "extremas" as reivindicações da NYSNA e disse que "não pode aceitá-las".

O prefeito de esquerda de Nova York, Zohran Mamdani, um socialista eleito pelo Partido Democrata, manifestou apoio aos enfermeiros.

"Vemos o trabalho que realizam, acreditamos que esse trabalho merece ser reconhecido e estamos ao lado deles nesta luta", declarou, instando as partes a "retornarem imediatamente à mesa de negociações" e a "negociarem de boa-fé".

Em janeiro de 2023, cerca de 7 mil enfermeiros fizeram greve por três dias e acabaram conquistando medidas para enfrentar a falta de pessoal.

