Rússia condena interferência de 'poderes estrangeiros' no Irã

A Rússia condenou, nesta segunda-feira (12), o que chamou de interferência de "poderes estrangeiros" no Irã, após os Estados Unidos ameaçarem intervir na República Islâmica em meio a protestos violentos.

Em uma conversa por telefone com seu homólogo iraniano, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, "condenou veementemente mais uma tentativa dos poderes estrangeiros de interferir nos assuntos internos do Irã", informou a mídia estatal, na primeira reação aos protestos que tomaram conta do país.

bur/sbk/eg/mb/aa