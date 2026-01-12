Assine
Início Internacional
Internacional

Rússia condena interferência de 'poderes estrangeiros' no Irã

12/01/2026 14:43

A Rússia condenou, nesta segunda-feira (12), o que chamou de interferência de "poderes estrangeiros" no Irã, após os Estados Unidos ameaçarem intervir na República Islâmica em meio a protestos violentos. 

Em uma conversa por telefone com seu homólogo iraniano, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, "condenou veementemente mais uma tentativa dos poderes estrangeiros de interferir nos assuntos internos do Irã", informou a mídia estatal, na primeira reação aos protestos que tomaram conta do país.

