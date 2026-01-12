Cruzeiro anuncia renovação de contrato com Kaio Jorge até 2030

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (12) a renovação do contrato do atacante Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, até 2030.

O jogador de 23 anos marcou 21 gols em 33 jogos no Brasileirão 2025 e era alvo do campeão Flamengo na atual janela de transferências.

Na Copa do Brasil, em que o Cruzeiro foi eliminado na semifinal pelo campeão Corinthians, foram cinco gols em oito jogos.

"Estou muito feliz com o dia de hoje. Um dia muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato no Mineirão é algo muito gratificante", comemorou 'KJ' em um vídeo divulgado pelo clube.

O atacante, que busca espaço na Seleção Brasileira para disputar Copa do Mundo este ano, agradeceu à diretoria celeste pelo "esforço" para mantê-lo na equipe.

Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro em 2024, vindo da Juventus de Turim. Seu contrato anterior ia até meados de 2028.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/ffb/raa/cb/aam