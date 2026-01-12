Assine
Audiência preliminar contra proprietários de boate que desabou na República Dominicana é adiada

AFP
AFP
12/01/2026 13:55

Um tribunal dominicano adiou para março a audiência preliminar marcada para esta segunda-feira (12) contra os proprietários de uma boate que desabou no ano passado, matando mais de 200 pessoas. 

O teto da boate Jet Set desabou na madrugada de 8 de abril de 2025, durante um show da popular cantora de merengue Rubby Pérez, que morreu junto com outras 235 pessoas. 

O proprietário e gerente da Jet Set, Antonio Espaillat, e sua irmã Maribel, que atuava como administradora, foram presos por homicídio culposo, mas posteriormente libertados sob fiança de aproximadamente 842.500 dólares (4,5 milhões de reais, na cotação atual). 

Ambos compareceram ao Palácio da Justiça, onde foram recebidos por um pequeno protesto de familiares e amigos das vítimas. 

"Trinta anos de prisão é pouco", "Presidente, queremos JUSTIÇA!", diziam as faixas. 

A audiência preliminar determinará se há provas suficientes para levar o caso a julgamento. O tribunal responsável decidiu adiá-la para 16 de março.

