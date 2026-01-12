Michael Carrick é o favorito para assumir o Manchester United até o final da temporada

O inglês Michael Carrick, ex-técnico do Middlesbrough, é o principal candidato para substituir o português Rúben Amorim no Manchester United interinamente até o final da temporada, informaram veículos de imprensa britânicos nesta segunda-feira (12).

Segundo BBC e Sky Sports, as negociações estão avançadas com o treinador de 44 anos, que já teve uma breve passagem como interino à frente dos 'Red Devils' em 2021.

Amorim foi demitido na semana passada por conta dos maus resultados.

O objetivo da diretoria do United é acertar com o novo treinador antes de a equipe retornar aos treinos, na próxima quarta-feira.

Ex-jogador do clube, pelo qual conquistou 12 títulos, entre eles a Liga dos Campeões de 2008, Carrick dirigiu o Middlesbrough entre outubro de 2022 e junho de 2025.

A diretoria do United também mantém conversas com o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, outro ex-jogador da casa e que já ocupou o cargo de técnico interino.

Por enquanto, Darren Fletcher está à frente da equipe. Desde a demissão de Amorim, foram dois jogos: empate em 2 a 2 com o Burnley e derrota por 2 a 1 para o Brighton, que custou a eliminação da Copa da Inglaterra.

O Manchester United ocupa a sétima colocação do Campeonato Inglês, a 17 pontos do líder Arsenal; está eliminado das duas copas nacionais e fora das competições europeias nesta temporada.

No próximo sábado, o time vai receber seu arquirrival, o Manchester City, na abertura da 22ª rodada do Inglês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kca/hpa/raa/dbh/cb/aa