Venezuela anuncia libertação de mais de 100 presos políticos em meio à pressão dos EUA

A Venezuela informou, nesta segunda-feira (12), a libertação de 116 presos políticos como parte de um processo de solturas anunciado na semana passada, após a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro, em um bombardeio dos Estados Unidos.

Desde este ataque de 3 de janeiro, o mandatário americano, Donald Trump, afirma que está no comando do país. No domingo, disse estar satisfeito com a sucessora de Maduro, a presidente interina Delcy Rodríguez, e indicou sua intenção de se reunir com ela.

Simultaneamente, o republicano publicou em sua rede social uma imagem alterada de seu perfil no Wikipedia em que aparece como "presidente encarregado da Venezuela".

O mandatário deposto e sua esposa, Cilia Flores, foram levados aos Estados Unidos para responder a um caso de narcotráfico perante um juiz de Nova York.

À ofensiva na Venezuela, soma-se a tensão com Cuba, aliado histórico do chavismo. Trump anunciou um corte das ajudas petrolíferas da Venezuela à ilha e instou que cheguem a um acordo com Washington "antes que seja tarde demais".

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declarou nesta segunda-feira que "não há conversas" em andamento com os Estados Unidos, em resposta às declarações do governante republicano.

Com a Venezuela, a retomada das relações diplomáticas está sobre a mesa, ao mesmo tempo que o governo interino de Rodríguez faz as primeiras concessões. Assinou acordos petrolíferos com os EUA e concordou com a libertação de um "número importante" de presos políticos.

Nesta segunda-feira, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, informou que transmitiu à presidente interina da Venezuela "a necessidade de continuar libertando presos políticos", durante um telefonema na semana passada.

O Ministério do Serviço Penitenciário venezuelano informou, em comunicado, 116 solturas, embora o número reportado até agora pela ONG especializada Foro Penal seja de 40, incluindo dois italianos. Pode subir para 48 se forem incluídos partidos da oposição e outras ONGs.

Este tem sido um processo lento e angustiante desde o primeiro anúncio na última quinta-feira. Familiares se aglomeram em frente ao Helicoide, em Caracas, e ao Rodeo I, nos arredores da capital, à espera das libertações.

- "A qualquer momento" -

A ONG Foro Penal informou que durante a madrugada desta segunda-feira houve 15 solturas, mas os libertados não saíram pela porta principal. Familiares relatam que eles estão sendo levados para a sede do serviço de contrainteligência em Caracas para serem soltos.

"O que outros familiares nos contam é que os levam para um lugar perto de El Rodeo, pedem que tirem o uniforme, dão roupa comum e até colocam perfume neles", disse à AFP Daniela Camacho, cujo marido, José Daniel Mendoza, foi detido há dois anos e meio.

Seu pai, Manuel Mendoza, também estava lá. Ele viaja seis horas do estado de Yaracuy para ver o filho por apenas 20 minutos, uma vez por semana.

"Se eles deram o passo de oferecer a libertação de todos os presos políticos, estamos apenas pedindo que cumpram a palavra que puseram sobre a mesa. Já são quatro dias ao relento, passando por dificuldades", protestou.

No domingo, dia de visita, os familiares mantiveram o protocolo que cumpriram por anos. Levaram produtos de higiene, entraram na prisão encapuzados e depois viram seu ente querido preso através de um vidro.

"Estou muito feliz e esperançosa", contou Mireya Sierra, cujo marido e filho estão detidos em El Rodeo I há 11 meses por criticar o governo. Após a visita, afirmou que os detentos estão "muito contentes, mantendo a calma porque já sabem que a qualquer momento todos vão sair".

- Visita ao papa -

O papa Leão XIV recebeu, nesta segunda-feira, em audiência privada, a líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, segundo um breve comunicado do Vaticano.

O nome da opositora venezuelana apareceu na lista de pessoas recebidas pelo papa durante a manhã. O Vaticano não forneceu nenhum detalhe.

A oposição divulgou fotos do encontro, que mostra Machado vestida de preto e usando um terço, e posa ao lado do pontífice.

Na sexta-feira, Leão XIV pediu o respeito à "vontade do povo venezuelano" e a garantia dos "direitos humanos e civis de todos".

A líder opositora passou mais de um ano na clandestinidade na Venezuela, de onde saiu em uma complexa operação para receber o Nobel em Oslo.

Ela denunciou reiteradamente que Maduro fraudou as eleições de 28 de julho de 2024 e que Edmundo González Urrutia havia sido o vencedor.

No entanto, Trump descartou entregar o controle da Venezuela à oposição. O magnata republicano chegou a afirmar que a relação com o governo interino de Rodríguez "está funcionando muito bem" e garantiu que não descartava uma reunião.

Nesta semana, afirmou que receberá Machado em Washington, sobre quem disse que "não desfruta de apoio nem de respeito em seu país".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jt/atm/nn/mar/yr/aa