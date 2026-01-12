Simeone pede desculpas após provocar Vini Jr. na Supercopa da Espanha

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, pediu desculpas a Vinícius Júnior nesta segunda-feira (12), após ter provocado o atacante brasileiro do Real Madrid durante a semifinal da Supercopa da Espanha, na semana passada, na Arábia Saudita.

"Gostaria de pedir desculpas a Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] e a Vinícius pelo ocorrido", declarou Simeone em entrevista coletiva na véspera do jogo de oitavas de final da Copa do Rei contra o Deportivo La Coruña.

O clássico de Madri disputado na quinta-feira passada, que terminou com a vitória do Real por 2 a 1, foi marcado por uma discussão entre Simeone e Vini Jr., quando o técnico 'colchonero' disparou contra o brasileiro: "O Florentino vai te demitir. Lembre-se, ele vai te demitir. Lembre-se disso".

A provocação levou a um bate-boca entre ambos e também de Simeone com o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, que saiu em defesa de seu jogador: "Nem tudo é aceitável dentro do campo de jogo", declarou o treinador merengue ao final da partida.

"Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição, e reconheço que não fui bem. O time que vence merece passar, eles mereceram passar", acrescentou Simeone para encerrar a polêmica.

