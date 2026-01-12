Assine
Internacional

Ataque com míssil hipersônico russo teve como alvo uma fábrica ucraniana de reparos de aviões

AF
AFP
Repórter
12/01/2026 11:31

O ataque com o míssil hipersônico russo Oreshnik, na sexta-feira (9), teve como alvo uma fábrica de manutenção de aeronaves em Lviv, no centro-oeste da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa de Moscou nesta segunda-feira (12). 

O uso desse míssil balístico, o segundo desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022, foi condenado por União Europeia, Alemanha, França e Reino Unido, que o consideraram uma "escalada" no conflito.

"De acordo com informações confirmadas por diversas fontes independentes, após um ataque realizado na noite de 9 de janeiro pelas forças armadas russas com o sistema de mísseis balísticos terrestres Oreshnik, a Fábrica Estatal de Reparo de Aeronaves de Lviv ficou inoperante", afirmou o ministério. 

Segundo Moscou, essa fábrica era utilizada para "o reparo e a manutenção de aeronaves pertencentes às forças armadas ucranianas, incluindo caças F-16 e MiG-29".

bur/mb/meb/aa

