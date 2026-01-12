Síria prende dois membros do Estado Islâmico por atentado a uma mesquita em Homs

As autoridades sírias informaram, nesta segunda-feira (12), a detenção de dois membros do grupo Estado Islâmico (EI), acusados pelo atentado a uma mesquita em uma região alauíta de Homs.

O ataque de 26 de dezembro, que deixou ao menos oito mortos, provocou grandes protestos da comunidade alauíta na cidade e em outras regiões, em meio a temores pelo ressurgimento da violência sectária após o assassinato de centenas de membros dessa minoria religiosa em seu reduto costeiro em março.

Em comunicado, o Ministério do Interior anunciou a detenção de "Ahmed Atalá al Diab e Anas al Zarrad, pertencentes à organização terrorista Daesh (EI) e responsáveis pelo atentado que teve como alvo a mesquita Imam Ali Bin Abi Talib, no bairro de Wadi al Dahab".

O ministério acrescentou que foram apreendidos "artefatos explosivos, diversas armas e tipos de munição, além de documentos e provas digitais que demonstram seu envolvimento em atos terroristas".

Embora as autoridades o tenham o atribuído ao grupo EI, o ataque foi reivindicado pela organização extremista sunita Saraya Ansar al Sunna, que segundo especialistas atua como "fachada" do Estado Islâmico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lk/nad/smw/mab/mb/jc/aa