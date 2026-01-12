Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente cubano afirma que 'não há negociações' em andamento com os EUA, após pressão de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/01/2026 10:55

compartilhe

SIGA

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta segunda-feira (12) que não há negociações em curso com os Estados Unidos, enquanto Washington aumenta a pressão sobre a ilha comunista. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não há negociações com o governo dos EUA, exceto por contatos técnicos na área de migração", disse Díaz-Canel na rede X, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter indicado no domingo que seu governo está em diálogo com Havana. 

O presidente americano instou Cuba a "chegar a um acordo", sem fornecer mais detalhes, uma semana depois de suas forças militares terem capturado Nicolás Maduro, o presidente deposto da Venezuela e aliado do regime cubano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jb/mr/nn/aa

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay