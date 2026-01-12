UE considera alternativa às tarifas antidumping sobre veículos elétricos chineses

A União Europeia (UE) propôs, nesta segunda-feira (12), uma alternativa às tarifas antidumping adotadas em 2024 sobre os veículos elétricos produzidos na China, caso os fabricantes aceitem um sistema de preços mínimos.

De acordo com um documento publicado pela Comissão Europeia, estes valores mínimos de importação deverão ser fixados "em um nível adequado para corrigir os efeitos dos subsídios" dos quais se beneficiam, segundo a UE, os fabricantes chineses de veículos elétricos e baterias.

Esta medida alternativa pretende eliminar as distorções da competição das que a UE acusa a China e restabelecer condições equitativas para os fabricantes europeus.

O documento publicado nesta segunda-feira "pretende dar orientações aos exportadores chineses que considerariam apresentar preços mínimos de importação", disse aos jornalistas o porta-voz comercial da UE, Olof Gill.

Segundo o porta-voz, a ideia vem sendo discutida há um ano com a China, e um primeiro fabricante solicitou, no final de 2025, beneficiar-se do mecanismo alternativo.

Caso sejam apresentadas mais solicitações, "ficaremos felizes em analisá-las (...) Mas não nos deixemos levar, neste momento é apenas uma indicação, afirmou.

A Câmara de Comércio da China na UE comemorou o anúncio nesta segunda-feira, qualificando-o como um "resultado positivo alcançado por meio do diálogo e das consultas entre a China e a União Europeia".

Para a entidade, isto permitirá "uma resolução fluida" da disputa sobre os veículos elétricos.

