Internacional

Louvre permanece fechado nesta segunda-feira por greve

12/01/2026 09:07

O Louvre não abriu suas portas nesta segunda-feira (12) devido à greve de seus funcionários, mobilizados desde meados de dezembro contra as condições de trabalho no museu, o mais visitado do mundo. 

Os funcionários votaram em uma assembleia pela continuidade da paralisação, devido aos poucos avanços nas negociações com a direção do Louvre, indicaram os sindicatos CFDT e CGT. 

O museu, que recebeu nove milhões de visitantes no ano passado, não está em condições de abrir, disse uma porta-voz da instituição, e permanecerá totalmente fechado nesta segunda-feira. 

Durante a mobilização, iniciada em 15 de dezembro, o museu quase sempre conseguiu abrir parcialmente, sobretudo o “percurso das obras-primas”, que inclui a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia. 

Os funcionários protestam contra a falta de pessoal, especialmente na vigilância das salas, e contra o aumento do preço dos ingressos para turistas de fora da Europa, medida que entra em vigor em 14 de janeiro. 

O museu está no olho do furacão desde o espetacular roubo de 19 de outubro, quando quatro homens o invadiram por uma janela e levaram, em poucos minutos, várias joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (537 milhões de reais na cotação atual). 

A instituição também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu um vazamento de água que danificou centenas de obras do setor de antiguidades egípcias.

Tópicos relacionados:

arte cultura greve roubo trabalho

