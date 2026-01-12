Japão busca terras raras no fundo do mar para reduzir dependência da China

Um navio de pesquisa japonês iniciou, nesta segunda-feira (12), uma missão para tentar extrair elementos de terras raras a uma profundidade de cerca de 6.000 metros, com o objetivo de reduzir a dependência de Tóquio em relação a Pequim.

O navio de perfuração científica, chamado Chikyu, partiu do porto de Shimizu por volta das 9h00 (21h00 de domingo, no horário de Brasília) rumo à remota ilha de Minami Torishima, no oceano Pacífico, cujas águas podem conter minerais valiosos.

A missão teve início em um momento em que a China, maior fonte mundial de elementos de terras raras, intensifica a pressão sobre o Japão, após a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter sugerido, em novembro, que Tóquio poderia responder militarmente a um ataque a Taiwan.

Pequim considera Taiwan, uma ilha de governo autônomo, parte de seu território e prometeu recuperá-la, inclusive pela força, se necessário.

A China tem usado seu domínio sobre os elementos de terras raras para obter influência geopolítica, inclusive em sua guerra comercial com o governo de Donald Trump.

A missão Chikyu poderá levar à produção local de elementos de terras raras, afirmou Shoichi Ishii, diretor de um programa do governo.

"Estamos considerando diversificar nossas fontes de fornecimento para evitar a dependência excessiva de países específicos", disse ele a repórteres no porto, pouco antes da partida do navio.

Os elementos de terras raras — 17 metais difíceis de extrair da crosta terrestre — são usados em uma infinidade de dispositivos, desde veículos elétricos a discos rígidos, turbinas eólicas e mísseis.

A Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marítima-Terrestre afirmou que a missão Chikyu é a primeira no mundo a explorar minerais em tais profundidades.

"Se o Japão conseguir extrair elementos de terras raras de forma constante ao redor de Minami Torishima, garantirá a cadeia de suprimentos para indústrias-chave", disse Takahiro Kamisuna, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, à AFP.

"Também será um recurso estratégico fundamental para o governo Takaichi reduzir significativamente sua dependência de suprimentos da China", acrescentou.

Segundo diversos veículos da mídia, a China adiou as importações japonesas e exportações de terras raras para o Japão em decorrência da disputa entre os dois países.

