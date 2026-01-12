Papa recebe líder da oposição venezuelana María Corina Machado

O papa Leão XIV recebeu em audiência, nesta segunda-feira (12), a líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, segundo um breve comunicado do Vaticano.

O Vaticano não forneceu mais detalhes e o nome da líder da oposição venezuelana foi apenas incluído na lista de pessoas recebidas pelo papa durante a manhã.

