Papa recebe líder da oposição venezuelana María Corina Machado
compartilheSIGA
O papa Leão XIV recebeu em audiência, nesta segunda-feira (12), a líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, segundo um breve comunicado do Vaticano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Vaticano não forneceu mais detalhes e o nome da líder da oposição venezuelana foi apenas incluído na lista de pessoas recebidas pelo papa durante a manhã.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ljm/mab/jvb/aa