Principal partido pró-militar de Mianmar ganha assento que foi ocupado por Aung San Suu Kyi

O principal partido pró-militar de Mianmar venceu o assento que foi ocupado pela líder democrática Aung San Suu Kyi no segundo turno das eleições legislativas organizadas pela junta, informou à AFP nesta segunda-feira(12) uma fonte da legenda.

Um representante do partido União, Solidariedade e Desenvolvimento, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a se pronunciar, disse que havia “vencido em Kawhmu”, o distrito eleitoral de Suu Kyi na região de Yangon.

Suu Kyi, ex-chefe do governo civil e premiada com o Nobel da Paz, cumpre uma pena de 27 anos de prisão por várias condenações, que vão de corrupção a violação de regras anticovid.

O Exército depôs e prendeu Suu Kyi em um golpe de Estado em 2021, alegando que seu partido havia vencido as eleições do ano anterior por meio de uma fraude em larga escala.

“Ganhamos 15 cadeiras na Câmara Baixa, das 16 da região de Yangon”, acrescentou a fonte após a votação de domingo, o segundo turno de eleições legislativas em três etapas.

A última fase eleitoral será realizada em 25 de janeiro e, segundo os militares, permitirá devolver o poder ao povo.

Mas, com Suu Kyi ainda detida e seu partido dissolvido apesar de sua grande popularidade, ativistas pró-democracia afirmam que a eleição foi manipulada pela repressão contra dissidentes e pelo predomínio de candidatos aliados aos militares.

