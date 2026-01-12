"O Agente Secreto" vence Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

O thriller brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi um dos destaques do Globo de Ouro ao vencer o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, neste domingo (11) em Los Angeles.

O longa ainda segue na disputa pelo prêmio de melhor filme de drama, enquanto Wagner Moura concorre na categoria de melhor ator de drama, ampliando a presença brasileira entre os favoritos da noite.

No ano passado, o Brasil já havia deixado sua marca no Globo de Ouro graças a Fernanda Torres, que venceu como melhor atriz em filme de drama por sua atuação em "Ainda Estou aqui", do diretor Walter Salles, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional meses depois.

"Uma batalha Após a Outra" também figurou entre as grandes vencedoras do Globo de Ouro neste domingo, embora seu protagonista, Leonardo DiCaprio, não tenha conseguido superar Timothée Chalamet em um dos duelos mais acompanhados da cerimônia.

O filme de Paul Thomas Anderson, que conta a história de um revolucionário envelhecido (Leonardo DiCaprio) e de sua filha adolescente (Chase Infiniti), chegou à premiação com nove indicações.

E, na metade da cerimônia, já havia conquistado os prêmios de melhor direção, melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante para Teyana Taylor.

Mas DiCaprio acabou derrotado por Chalamet, premiado por sua interpretação de um ambicioso jogador de pingue-pongue da década de 1950 em "Marty Supreme".

"Muito obrigado do fundo do meu coração. Estou em uma categoria com muitos grandes; esta categoria está repleta de talento. Eu admiro todos vocês", afirmou Chalamet, que também superou nomes como George Clooney ("Jay Kelly") e Ethan Hawke ("Blue Moon").

O ator lembrou que suas quatro derrotas anteriores no Globo de Ouro "tornam este momento ainda mais doce", antes de agradecer à namorada, Kylie Jenner.

O Globo de Ouro é um marco importante da temporada de prêmios de Hollywood, que se encerra em março com a cerimônia do Oscar.

À medida que a noite avançava, a expectativa era de que "Uma Batalha Após a Outra", filme com forte viés político, transformasse mais indicações em vitórias, inclusive na categoria de melhor comédia ou musical.

A produção, que reúne radicais de esquerda violentos, operações migratórias e supremacistas brancos, encontrou ressonância junto ao público e à crítica em um momento de profunda polarização nos Estados Unidos.

- "Pecadores" contra "Hamnet" -

A divisão do Globo de Ouro entre comédias e dramas impediu que "Uma Batalha Após a Outra" enfrentasse "Pecadores", considerada sua principal rival na corrida pelo Oscar de melhor filme.

A obra, que retrata a ferida profunda da população afro-americana no sul segregacionista dos anos 1930, mesclando horror de inspiração vampírica com ritmos de blues, venceu os prêmios de melhor trilha sonora e de melhor realização cinematográfica e de bilheteria.

"Pecadores" é ainda a favorita ao Globo de Ouro de melhor filme de drama, disputando o prêmio com "Hamnet", estrelado por Paul Mescal no papel de William Shakespeare.

A tragédia, baseada no romance da escritora irlandesa Maggie O’Farrell, aborda de forma ficcional o luto de Agnes e William Shakespeare após a morte do filho.

Jessie Buckley, que interpreta a esposa do dramaturgo inglês, desponta como favorita ao prêmio de melhor atriz.

Com oito indicações, o filme norueguês "Valor sentimental", no qual Joachim Trier retrata a relação dolorosa de um pai cineasta com suas duas filhas, também aparece como possível surpresa na categoria.

Por esse trabalho, o sueco Stellan Skarsgård venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante.

- "Be good" -

Rose Byrne levou o prêmio de melhor atriz de comédia por "If I Had Legs I’d Kick You". Já a animação de sucesso da Netflix "As guerreiras do k-pop" venceu na categoria de melhor canção.

A apresentadora Nikki Glaser abriu a cerimônia com piadas sobre diversos temas, incluindo a divulgação de arquivos do governo dos Estados Unidos com trechos censurados sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

"O Globo de Ouro de melhor montagem vai para o Departamento de Justiça", ironizou.

Diversas celebridades, entre elas Mark Ruffalo, Natasha Lyonne e Wanda Sykes, desfilaram pelo tapete vermelho usando broches com a mensagem "Be good" ("Seja bom").

O acessório integra uma homenagem a Renee Good, americana morta a tiros por um agente da polícia migratória, episódio que reacendeu protestos contra a ofensiva do presidente Donald Trump contra os migrantes.

“Vamos fazer a coisa certa”, declarou Jean Smart ao receber o prêmio de melhor atriz de série de comédia por "Hacks". Ela também usava o broche.

