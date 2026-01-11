Bayern atropela Wolfsburg (8-1) e dá mais um passo rumo ao título alemão
O Bayern de Munique atropelou o Wolfsburg por 8 a 1 neste domingo (11), no primeiro jogo da equipe em 2026, e deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Alemão.
Com 44 pontos em 16 rodadas (14 vitórias e dois empates), o Bayern aumentou ainda mais sua vantagem em relação ao vice-líder, o Borussia Dortmund (33 pontos), que na sexta-feira empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt (7º).
Os bávaros abriram o placar graças a um gol contra de Kilian Fischer (5') e o Wolfsburg chegou a empatar com Dzenan Pejcinovic (13'), mas não conseguiu evitar a goleada.
Luis Díaz (30'), Michael Olise (50' e 76'), Moritz Jenz (53', contra), Raphaël Guerreiro (68'), Harry Kane (69') e Leon Goretzka (88') completaram o massacre na Allianz Arena.
Em caso de vitória na próxima quarta-feira contra o Colônia, o Bayern de Munique igualará o melhor primeiro turno da Bundesliga, alcançada pelo próprio Gigante da Baviera na temporada 2013/2014, a primeira da passagem de Pep Guardiola pelo clube (47 pontos).
Por sua vez, o Wolfsburg se mantém na 14ª colocação com 15 pontos, três acima da zona de rebaixamento.
--- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
E. Frankfurt - B. Dortmund 3 - 3
- Sábado:
Union Berlin - Mainz 2 - 2
Freiburg - Hamburgo 2 - 1
Heidenheim - Colônia 2 - 2
Bayer Leverkusen - Stuttgart 1 - 4
- Domingo:
B. Mönchengladbach - Augsburg 4 - 0
Bayern de Munique - Wolfsburg 8 - 1
. Adiados:
St. Pauli - RB Leipzig
Werder Bremen - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 44 16 14 2 0 63 12 51
2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14
3. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
4. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
5. Stuttgart 29 16 9 2 5 29 23 6
6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
7. Eintracht Frankfurt 26 16 7 5 4 33 33 0
8. Freiburg 23 16 6 5 5 27 27 0
9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2
11. Colônia 17 16 4 5 7 24 26 -2
12. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
14. Wolfsburg 15 16 4 3 9 24 36 -12
15. Augsburg 14 16 4 2 10 17 32 -15
16. St. Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21
18. Mainz 9 16 1 6 9 15 28 -13
