Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Espanyol tropeça com Levante e Rayo Vallecano vence confronto direto com Mallorca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/01/2026 15:24

compartilhe

SIGA

O Espanyol deixou dois pontos escaparem contra o Levante ao empatar em 1 a 1 neste domingo (11), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o Rayo Vallecano ganhou fôlego ao derrotar o Mallorca por 2 a 1 em confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No Estádio Ciudad de Valencia, Carlos Romero (52') colocou o Espanyol na frente no início do segundo tempo, mas a alegria durou pouco: Iker Losada (54') deixou tudo igual dois minutos depois e deu um banho de água fria no time catalão, está na briga por vaga nas copas europeias da próxima temporada.

O Espanyol segue na quinta colocação com 34 pontos, quatro atrás do Atlético de Madrid (4º), que fecha a zona de classificação da Liga dos Campeões.

Mais cedo, o Rayo Vallecano recebeu o Mallorca e saiu com a vitória graças aos gols de Jorge de Frutos (5') e Isi Palazón (43' de pênalti). Vedat Muriqui (31') havia empatado provisionalmente.

Com o resultado, a equipe de Vallecas sobe para a décima posição, com 22 pontos, enquanto o Mallorca se mantém em 17º com 18 pontos, um acima do Valencia (18º), que abre a zona de rebaixamento.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

   - Sexta-feira:

   Getafe - Real Sociedad              1 - 2

  

   - Sábado:

   Real Oviedo - Betis                 1 - 1

   Villarreal - Alavés                 3 - 1

   Girona - Osasuna                    1 - 0

   Valencia - Elche                    1 - 1

  

   - Domingo:

  Rayo Vallecano - Mallorca            2 - 1

  Levante - Espanyol                   1 - 1

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Sevilla - Celta Vigo               

   . Antecipados:

   - Terça-feira, 2 de dezembro:

   Barcelona - Atlético de Madrid      3 - 1

   - Quarta-feira, 3 de dezembro:

   Athletic Bilbao - Real Madrid       0 - 3

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               49  19  16   1   2  53  20  33

    2. Real Madrid             45  19  14   3   2  41  17  24

    3. Villarreal              41  18  13   2   3  37  17  20

    4. Atlético de Madrid      38  19  11   5   3  34  17  17

    5. Espanyol                34  19  10   4   5  23  20   3

    6. Betis                   29  19   7   8   4  31  25   6

    7. Celta Vigo              26  18   6   8   4  24  20   4

    8. Athletic Bilbao         24  19   7   3   9  17  25  -8

    9. Elche                   23  19   5   8   6  25  24   1

   10. Rayo Vallecano          22  19   5   7   7  16  22  -6

   11. Real Sociedad           21  19   5   6   8  24  27  -3

   12. Getafe                  21  19   6   3  10  15  25 -10

   13. Girona                  21  19   5   6   8  18  34 -16

   14. Sevilla                 20  18   6   2  10  24  29  -5

   15. Osasuna                 19  19   5   4  10  18  22  -4

   16. Alavés                  19  19   5   4  10  16  24  -8

   17. Mallorca                18  19   4   6   9  21  28  -7

   18. Valencia                17  19   3   8   8  18  31 -13

   19. Levante                 14  18   3   5  10  21  30  -9

   20. Real Oviedo             13  19   2   7  10   9  28 -19

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay