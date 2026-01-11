Cinco cabeças humanas são encontradas expostas em praia no Equador

A polícia do Equador encontrou, neste domingo (11), cinco cabeças humanas penduradas e expostas ao lado de um panfleto de advertência em uma praia turística no sudoeste do país, região assolada por uma onda de violência armada.

Investigadores examinaram "cinco restos mortais (cabeças) encontrados pendurados" em uma orla próxima a um hotel em Puerto López, província de Manabí, segundo um relatório policial ao qual a AFP teve acesso.

A cidade é um destino popular para observação de baleias e tem sofrido recentemente com um aumento dos homicídios atribuídos a confrontos entre gangues locais.

