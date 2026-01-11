Milan arranca empate com Fiorentina e pode ver Inter disparar na liderança do Italiano

O Milan, que está na briga pelo título do Campeonato Italiano, arrancou um empate fora de casa com a Fiorentina em 1 a 1 neste domingo (11) e abriu caminho para a arquirrival Inter de Milão disparar na liderança.

O time 'rossonero', que ocupa a segunda colocação a dois pontos da Inter, saiu atrás no placar quando Pietro Comuzzo marcou de cabeça para a 'Viola' no segundo tempo (66').

O empate só veio na reta final, quando o francês Christopher Nkunku (90') marcou seu segundo gol no campeonato para evitar a derrota milanista.

"Fizemos um bom primeiro tempo, com muitas chances que não conseguimos aproveitar. Depois do intervalo, a Fiorentina melhorou e, assim que empatamos, voltamos aos nossos velhos hábitos", analisou o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, em entrevista à plataforma DAZN.

"Estamos em segundo lugar na tabela, precisamos manter o ritmo, mas precisamos melhorar a finalização nos momentos de domínio", acrescentou Allegri, reiterando que seu objetivo é terminar "entre os quatro primeiros para garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões".

O Milan, que soma 17 jogos consecutivos sem perder, pode ficar cinco pontos atrás da Inter, que ainda neste domingo recebe o Napoli (4º, 38 pontos) em San Siro, no jogo mais aguardado desta 20ª rodada.

Por sua vez, a Fiorentina continua em sua campanha de recuperação, somando seu oitavo ponto nos últimos cinco jogos, mas segue no fundo da tabela (18ª, 14 pontos), a dois pontos do Genoa (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Como - Bologna 1 - 1

Udinese - Pisa 2 - 2

Roma - Sassuolo 2 - 0

Atalanta - Torino 2 - 0

- Domingo:

Lecce - Parma 1 - 2

Fiorentina - Milan 1 - 1

(14h00) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Inter - Napoli

- Segunda-feira:

(14h30) Genoa - Cagliari

(16h45) Juventus - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25

2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

4. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13

5. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Bologna 27 19 7 6 6 26 20 6

9. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

10. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3

14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8

15. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6

16. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14

17. Genoa 16 19 3 7 9 19 29 -10

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15

