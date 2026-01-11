Com hat-trick de Martinelli, Arsenal goleia Portsmouth (4-1) e avança na Copa da Inglaterra
O Arsenal se classificou sem dificuldades para a quarta fase da Copa da Inglaterra ao golear o Portsmouth (2ª divisão) por 4 a 1 neste domingo (11), com um hat-trick do atacante brasileiro Gabriel Martinelli.
Líderes isolados da Premier League, os 'Gunners' entraram em campo com dez mudanças em relação ao time que empatou com o Liverpool em 0 a 0 na última quinta-feira.
Jogando em casa, o Portsmouth abriu o placar logo aos três minutos com Colby Bishop, que aproveitou uma bola mal afastada pelo goleiro Kepa Arrizabalaga.
Mas Arsenal reagiu rapidamente, mostrando eficiência nos escanteios. Após o empate com um gol contra de Andre Dozzell aos oito minutos, Martinelli virou de cabeça aos 25.
No segundo tempo, o brasileiro fez o terceiro do Arsenal aproveitando assistência de Gabriel Jesus (51') e fechou a goleada com mais uma cabeçada para as redes (72').
O time londrino poderia ter saído com uma vitória ainda mais elástica, mas o atacante Noni Madueke desperdiçou uma cobrança de pênalti quando o placar estava em 3 a 1.
O jogo também marcou o retorno do meia-atacante alemão Kai Havertz, que entrou no lugar de Gabriel Jesus (69') para ter seus primeiros minutos em campo desde agosto, quando sofreu uma lesão no joelho.
