Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Panamá e EUA iniciam exercícios de proteção do canal na segunda-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/01/2026 13:25

compartilhe

SIGA

Cinquenta membros da Marinha dos Estados Unidos e das forças de segurança panamenhas iniciarão, na segunda-feira (12), um treinamento que se estenderá até fevereiro, com o objetivo de proteger o canal interoceânico, conforme anunciado oficialmente neste domingo (11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este é o primeiro de vários exercícios conjuntos planejados para 2026 entre os dois países. Três exercícios de segurança foram realizados em 2025. 

O treinamento, que ocorrerá "de 12 de janeiro a 26 de fevereiro de 2026", será realizado na Escola de Selva da Base Aérea Naval Almirante Cristóbal Colón e na Base do Corpo de Fuzileiros Navais Capitão Noel Antonio Rodríguez, segundo comunicado do Ministério da Segurança do Panamá. 

Em 2 de janeiro, o presidente panamenho, José Raúl Mulino, declarou o fim da crise com os Estados Unidos, após Donald Trump ameaçar em 2025 retomar o controle do canal por estar supostamente controlado pela China.

O exercício, que começa na segunda-feira, envolverá 61 unidades especializadas do Serviço Aéreo e Naval Nacional, da Polícia Nacional e do Serviço Nacional de Fronteiras, juntamente com 50 fuzileiros navais dos EUA. 

O programa de treinamento conjunto visa "aprimorar" o preparo profissional e "a capacidade de resposta em cenários operacionais". Juntamente com outros exercícios já realizados, busca reforçar "a proteção" do canal, conforme indicado no comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/cmm/lb/aa

Tópicos relacionados:

eua panama

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay