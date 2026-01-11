Bublik é campeão em Hong Kong e entra no Top 10 do ranking da ATP

A uma semana do Aberto da Austrália, o tenista cazaque Alexander Bublik entrou pela primeira vez na carreira no Top 10 do ranking da ATP ao conquistar o torneio de Hong Kong neste domingo (10).

Bublik derrotou na final o italiano Lorenzo Musetti, número 7 do mundo, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-3, para começar 2026 com seu nono título no circuito.

O cazaque de 28 anos está vivendo o melhor momento de sua carreira, depois ter terminado 2025 com quatro troféus e na 11ª posição do ranking, a melhor até então.

"Não tenho palavras", disse Bublik após a partida contra Musetti. "O único objetivo para esta temporada era entrar no Top 10 e na primeira semana ganhei este título".

No ano passado, Bublik foi eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália e caiu da 37ª para a 82ª posição no ranking dois meses depois. O primeiro Grand Slam do ano começa no próximo domingo, em Melbourne.

"Top 10. Se me dissessem isso em abril do ano passado, nunca teria acreditado", admitiu Bublik. "Mas estar aqui é um grande prazer, e espero continuar assim", acrescentou.

Por sua vez, Musetti estendeu sua sequência negativas ao perder sua sétima final consecutiva. Seu último título foi no torneio de Nápoles de 2022.

Apesar da derrota, o italiano subirá para a 5ª posição no ranking, a melhor de sua carreira.

Em outro torneio ATP prévio ao Aberto da Austrália, o russo Daniil Medvedev (N.13) derrotou na final de Brisbane o americano Brandon Nakashima (N.33) com parciais de 6-2 e 7-6 (7/1).

Após uma série de maus resultados nas últimas duas temporadas, o título dá confiança a Medvedev para o primeiro Grand Slam do ano.

Ex-número 1 do mundo, o russo de 29 anos já foi vice-campeão do Aberto da Austrália em 2021, 2022 e 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dh/mcd/erl/cb