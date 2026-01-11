Assine
Israel emite ordem de evacuação antes de ataques no sul do Líbano

AFP
AFP
Repórter
11/01/2026 12:13

O Exército israelense emitiu uma nova "ordem de evacuação" para um vilarejo no sul do Líbano neste domingo (11), antes de realizar ataques contra a infraestrutura do Hezbollah. 

"O exército atacará em breve a infraestrutura militar do Hezbollah" na vila de Kafr Hata, "em resposta às suas tentativas ilegais de restabelecer suas atividades na região", anunciou o coronel Avichay Adraee, porta-voz do exército israelense em árabe, na rede social X. 

O exército libanês anunciou na quinta-feira que concluiu o desarmamento do Hezbollah ao sul do rio Litani, a cerca de 30 km da fronteira israelense, área onde Kafr Hata está localizada.

