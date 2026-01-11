Governo do Sudão anuncia seu retorno à capital que abandonou devido à guerra

O primeiro-ministro sudanês anunciou, neste domingo (11), o retorno de seu governo a Cartum, a capital, que teve que abandonar em 2023 devido à guerra e se mudar para Porto Sudão, no leste do país.

"Hoje estamos de volta... o governo da esperança retorna à capital nacional", disse Kamel Idris a repórteres em Cartum, prometendo "melhores serviços" para os moradores.

Mais de 3,7 milhões de pessoas fugiram da capital nos primeiros meses do conflito, que eclodiu em abril de 2023, quando paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) tomaram Cartum.

O governo, aliado ao exército, assim como a várias agências da ONU, abandonou a capital e foi para Porto Sudão, que se tornou a capital provisória.

Desde que o exército recapturou Cartum em março de 2024, mais de um milhão de pessoas retornaram, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

No entanto, após mais de mil dias de guerra, os serviços básicos continuam devastados.

Em seu discurso de domingo, Idris prometeu reconstruir hospitais e melhorar os serviços de educação, eletricidade, água e saneamento.

Após perder a capital, os paramilitares agora concentram sua ofensiva no oeste do país.

A guerra no Sudão matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou mais de 11 milhões, tanto dentro quanto fora do país.

