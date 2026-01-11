Assine
Coreia do Norte exige 'explicações' de Seul sobre incursão de drone

11/01/2026 08:37

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un exigiu uma "explicação" detalhada da Coreia do Sul sobre a suposta incursão de um drone em seu território, informou a mídia estatal neste domingo (11). 

Segundo Pyongyang, o drone cruzou a fronteira no sábado, da cidade sul-coreana de Ganghwa para a cidade norte-coreana de Kaesong, e divulgou imagens dos destroços da aeronave que alega ter derrubado. 

Seul rejeitou a denúncia e seu Ministério da Defesa declarou que o drone era um modelo que suas forças armadas não operam. 

"Felizmente, o exército da RDC (Coreia do Sul) declarou oficialmente que não realizou (a incursão) e que não tinha a intenção de nos provocar ou irritar", disse Kim Yo Jong em um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA. 

"Mas eles devem fornecer uma explicação detalhada sobre o caso do drone que cruzou a fronteira sul de nossa República", acrescentou Kim Yo Jong, de acordo com a KCNA.

Em resposta às acusações da Coreia do Norte, o exército da Coreia do Sul declarou que sua própria investigação revelou que "não possui o veículo aéreo não tripulado em questão, nem o operou na data e horário especificados pela Coreia do Norte". 

O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, ordenou no sábado uma "investigação rápida e completa", a ser conduzida por uma equipe conjunta militar e policial.

