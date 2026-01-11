Grupo de direitos humanos relata pelo menos 192 mortes em protestos no Irã

Pelo menos 192 pessoas morreram em duas semanas de protestos contra o governo e a pressão econômica no Irã, informou um grupo de direitos humanos neste domingo (11).

"Desde o início dos protestos, a organização Iran Human Rights confirmou a morte de pelo menos 192 manifestantes", afirmou a ONG sediada na Noruega, acrescentando que o número de mortos pode ser muito maior, pois uma interrupção na internet os impediu de verificar os dados por vários dias. O número de mortos anterior era de 51.

