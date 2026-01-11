Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Grupo de direitos humanos relata pelo menos 192 mortes em protestos no Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/01/2026 08:12

compartilhe

SIGA

Pelo menos 192 pessoas morreram em duas semanas de protestos contra o governo e a pressão econômica no Irã, informou um grupo de direitos humanos neste domingo (11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Desde o início dos protestos, a organização Iran Human Rights confirmou a morte de pelo menos 192 manifestantes", afirmou a ONG sediada na Noruega, acrescentando que o número de mortos pode ser muito maior, pois uma interrupção na internet os impediu de verificar os dados por vários dias. O número de mortos anterior era de 51.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sw/ser/erl/pc/aa

Tópicos relacionados:

direitos ira manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay