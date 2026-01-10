Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA insta cidadãos americanos a saírem da Venezuela 'imediatamente'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 20:08

compartilhe

SIGA

O Departamento de Estado de Estados Unidos pediu neste sábado (10) a seus cidadãos que estejam na Venezuela que abandonem o país "imediatamente", pois a situação de segurança é "instável".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Há relatos de grupos de milícias armadas, conhecidos como coletivos, que montaram postos de controle e estão revistando veículos em busca de comprovantes de cidadania americana ou apoio aos Estados Unidos", indicou o Departamento de Estado em um alerta de segurança.

A advertência foi lançada quando faz uma semana que Washington capturou o presidente deposto Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, durante um bombardeio em Caracas. Ambos foram levados para Nova York para serem julgados por narcotráfico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

acb/des/val/cr/rpr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay