EUA insta cidadãos americanos a saírem da Venezuela 'imediatamente'

O Departamento de Estado de Estados Unidos pediu neste sábado (10) a seus cidadãos que estejam na Venezuela que abandonem o país "imediatamente", pois a situação de segurança é "instável".

"Há relatos de grupos de milícias armadas, conhecidos como coletivos, que montaram postos de controle e estão revistando veículos em busca de comprovantes de cidadania americana ou apoio aos Estados Unidos", indicou o Departamento de Estado em um alerta de segurança.

A advertência foi lançada quando faz uma semana que Washington capturou o presidente deposto Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, durante um bombardeio em Caracas. Ambos foram levados para Nova York para serem julgados por narcotráfico.

