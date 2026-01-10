Assine
Roma vence Sassuolo e sobe para 3º no Campeonato Italiano

10/01/2026 17:00

A Roma assumiu provisoriamente a terceira posição do Campeonato Italiano ao vencer o Sassuolo por 2 a 0 neste sábado (10), pela 20ª rodada.

Jogando em casa, os 'giallorossi' só abriram o placar na reta final do segundo tempo com o francês Manu Koné (76') marcando de cabeça.

O argentino Matías Soulé, autor da assistência para o primeiro gol, selou a vitória três minutos depois batendo de primeira após Stephan El Shaarawy ajeitar de calcanhar dentro da área.

A Roma não emendava duas vitórias seguidas no campeonato desde novembro. Com 39 pontos, a equipe pula da quinta para a terceira colocação, ultrapassando Napoli (4º, 38 pontos) e Juventus (5ª, 36 pontos), que ainda jgam na rodada.

O time do experiente técnico Gian Piero Gasperini tem dois jogos a mais que Inter de Milão (líder, 42 pontos), Milan (2º, 39 pontos) e Napoli.

Em outro jogo deste sábado, o Como, que vinha de três vitórias consecutivas, empatou em casa com o Bologna (8º) em 1 a 1. O time lombardo, comandado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas, é o sexto colocado com 34 pontos.

No duelo mais aguardado desta 20ª rodada, que pode ser decisivo para o campeonato, a Inter receberá o Napoli em San Siro no domingo, horas depois de o Milan visitar a vice-lanterna Fiorentina.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Como - Bologna                      1 - 1

   Udinese - Pisa                      2 - 2

   Roma - Sassuolo                     2 - 0

   (16h45) Atalanta - Torino                  

  

   - Domingo:

   (08h30) Lecce - Parma                      

   (11h00) Fiorentina - Milan                 

   (14h00) Hellas Verona - Lazio              

   (16h45) Inter - Napoli                     

  

   - Segunda-feira:

   (14h30) Genoa - Cagliari                   

   (16h45) Juventus - Cremonese               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   42  18  14   0   4  40  15  25

    2. Milan                   39  18  11   6   1  29  14  15

    3. Roma                    39  20  13   0   7  24  12  12

    4. Napoli                  38  18  12   2   4  28  15  13

    5. Juventus                36  19  10   6   3  27  16  11

    6. Como                    34  19   9   7   3  27  13  14

    7. Atalanta                28  19   7   7   5  23  19   4

    8. Bologna                 27  19   7   6   6  26  20   6

    9. Udinese                 26  20   7   5   8  22  32 -10

   10. Lazio                   25  19   6   7   6  20  16   4

   11. Torino                  23  19   6   5   8  21  30  -9

   12. Sassuolo                23  20   6   5   9  23  27  -4

   13. Cremonese               22  19   5   7   7  20  23  -3

   14. Cagliari                19  19   4   7   8  21  27  -6

   15. Parma                   18  18   4   6   8  12  21  -9

   16. Lecce                   17  18   4   5   9  12  25 -13

   17. Genoa                   16  19   3   7   9  19  29 -10

   18. Hellas Verona           13  18   2   7   9  15  30 -15

   19. Fiorentina              13  19   2   7  10  20  30 -10

   20. Pisa                    13  20   1  10   9  15  30 -15

