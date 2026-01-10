Roma vence Sassuolo e sobe para 3º no Campeonato Italiano

A Roma assumiu provisoriamente a terceira posição do Campeonato Italiano ao vencer o Sassuolo por 2 a 0 neste sábado (10), pela 20ª rodada.

Jogando em casa, os 'giallorossi' só abriram o placar na reta final do segundo tempo com o francês Manu Koné (76') marcando de cabeça.

O argentino Matías Soulé, autor da assistência para o primeiro gol, selou a vitória três minutos depois batendo de primeira após Stephan El Shaarawy ajeitar de calcanhar dentro da área.

A Roma não emendava duas vitórias seguidas no campeonato desde novembro. Com 39 pontos, a equipe pula da quinta para a terceira colocação, ultrapassando Napoli (4º, 38 pontos) e Juventus (5ª, 36 pontos), que ainda jgam na rodada.

O time do experiente técnico Gian Piero Gasperini tem dois jogos a mais que Inter de Milão (líder, 42 pontos), Milan (2º, 39 pontos) e Napoli.

Em outro jogo deste sábado, o Como, que vinha de três vitórias consecutivas, empatou em casa com o Bologna (8º) em 1 a 1. O time lombardo, comandado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas, é o sexto colocado com 34 pontos.

No duelo mais aguardado desta 20ª rodada, que pode ser decisivo para o campeonato, a Inter receberá o Napoli em San Siro no domingo, horas depois de o Milan visitar a vice-lanterna Fiorentina.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Como - Bologna 1 - 1

Udinese - Pisa 2 - 2

Roma - Sassuolo 2 - 0

(16h45) Atalanta - Torino

- Domingo:

(08h30) Lecce - Parma

(11h00) Fiorentina - Milan

(14h00) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Inter - Napoli

- Segunda-feira:

(14h30) Genoa - Cagliari

(16h45) Juventus - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25

2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15

3. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

4. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13

5. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4

8. Bologna 27 19 7 6 6 26 20 6

9. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

10. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4

11. Torino 23 19 6 5 8 21 30 -9

12. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3

14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6

15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Genoa 16 19 3 7 9 19 29 -10

18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15

