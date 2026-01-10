Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cruzeiro anuncia contratação de Gerson

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 16:14

compartilhe

SIGA

O Cruzeiro anunciou neste sábado (10) a contratação do meio-campista Gerson, que estava no Zenit da Rússia e assinou até 2030 com a equipe de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O valor da transferência não foi divulgado, mas segundo a imprensa o clube mineiro pagará 27 milhões de euros (R$ 168 milhões na cotação atual) pelo jogador.

Na última quinta-feira, o proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já havia afirmado que Gerson assinaria com a equipe, que em 2026 está de volta à Copa Libertadores depois de sete anos.

O jogador de 28 anos foi contratado pelo Zenit junto ao Flamengo em julho e fez 15 jogos pelo clube russo na temporada 2025/2026.

"Escolheu o projeto correto. Tem uma Copa do Mundo aí, em junho, e aqui o jogador vai estar mais perto", declarou a jornalistas o agente que intermediou as negociações entre Gerson e Cruzeiro, André Cury.

O meio-campista está no radar do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que já o convocou para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/rsr/raa/iga/cb

Tópicos relacionados:

bra fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay