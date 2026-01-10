Assine
Villarreal vence Alavés (3-1) e se consolida em 3º no Campeonato Espanhol

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 15:26

O Villarreal venceu o Alavés por 3 a 1 neste sábado, em La Cerámica, e segue em terceiro na tabela do Campeonato Espanhol, enquanto o Betis empatou fora de casa em 1 a 1 com o lanterna Oviedo.

Alberto Moleiro (49') abriu o placar para o 'Submarino Amarelo', antes de Gerard Moreno (55') e Georges Mikautadze (75') ampliarem a vantagem e Toni Martínez (85') descontar para os visitantes. 

Com a vitória, o Villarreal se consolida na terceira colocação e fica a oito pontos do líder Barcelona, que no domingo fará a final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid em Jidá, na Arábia Saudita.

Além disso, a equipe tem um jogo a menos em relação aos líderes e pode reduzir ainda mais a distância para Barça e Real, vice-líder com 45 pontos.

Por sua vez, o Alavés segue na parte de baixo da tabela, em 15º com 19 pontos.

Mais cedo, o Betis visitou o Oviedo e saiu perdendo quando o atacante Ilyas Chaira (64') marcou para os visitantes, mas conseguiu o empate na reta final com um gol de Giovani Lo Celso (83').

Com este resultado, o Betis se mantém em sexto com 29 pontos, a quatro do Espanyol (5º), que no domingo enfrentará o vice-lanterna Levante.

Por sua vez, o Oviedo continua na última colocação, com apenas 13 pontos somados em 19 jogos disputados.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

   - Sexta-feira:

   Getafe - Real Sociedad              1 - 2

  

   - Sábado:

   Real Oviedo - Betis                 1 - 1

   Villarreal - Alavés                 3 - 1

   (14h30) Girona - Osasuna                   

   (17h00) Valencia - Elche                   

  

   - Domingo:

   (10h00) Rayo Vallecano - Mallorca          

   (12h15) Levante - Espanyol                 

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Sevilla - Celta Vigo               

Antecipados:

   - Terça-feira, 2 de dezembro:

   Barcelona - Atlético de Madrid      3 - 1

  

   - Quarta-feira, 3 de dezembro:

   Athletic Bilbao - Real Madrid       0 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               49  19  16   1   2  53  20  33

    2. Real Madrid             45  19  14   3   2  41  17  24

    3. Villarreal              41  18  13   2   3  37  17  20

    4. Atlético de Madrid      38  19  11   5   3  34  17  17

    5. Espanyol                33  18  10   3   5  22  19   3

    6. Betis                   29  19   7   8   4  31  25   6

    7. Celta Vigo              26  18   6   8   4  24  20   4

    8. Athletic Bilbao         24  19   7   3   9  17  25  -8

    9. Elche                   22  18   5   7   6  24  23   1

   10. Real Sociedad           21  19   5   6   8  24  27  -3

   11. Getafe                  21  19   6   3  10  15  25 -10

   12. Sevilla                 20  18   6   2  10  24  29  -5

   13. Osasuna                 19  18   5   4   9  18  21  -3

   14. Rayo Vallecano          19  18   4   7   7  14  21  -7

   15. Alavés                  19  19   5   4  10  16  24  -8

   16. Mallorca                18  18   4   6   8  20  26  -6

   17. Girona                  18  18   4   6   8  17  34 -17

   18. Valencia                16  18   3   7   8  17  30 -13

   19. Levante                 13  17   3   4  10  20  29  -9

   20. Real Oviedo             13  19   2   7  10   9  28 -19

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/iga/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl

