Villarreal vence Alavés (3-1) e se consolida em 3º no Campeonato Espanhol
O Villarreal venceu o Alavés por 3 a 1 neste sábado, em La Cerámica, e segue em terceiro na tabela do Campeonato Espanhol, enquanto o Betis empatou fora de casa em 1 a 1 com o lanterna Oviedo.
Alberto Moleiro (49') abriu o placar para o 'Submarino Amarelo', antes de Gerard Moreno (55') e Georges Mikautadze (75') ampliarem a vantagem e Toni Martínez (85') descontar para os visitantes.
Com a vitória, o Villarreal se consolida na terceira colocação e fica a oito pontos do líder Barcelona, que no domingo fará a final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid em Jidá, na Arábia Saudita.
Além disso, a equipe tem um jogo a menos em relação aos líderes e pode reduzir ainda mais a distância para Barça e Real, vice-líder com 45 pontos.
Por sua vez, o Alavés segue na parte de baixo da tabela, em 15º com 19 pontos.
Mais cedo, o Betis visitou o Oviedo e saiu perdendo quando o atacante Ilyas Chaira (64') marcou para os visitantes, mas conseguiu o empate na reta final com um gol de Giovani Lo Celso (83').
Com este resultado, o Betis se mantém em sexto com 29 pontos, a quatro do Espanyol (5º), que no domingo enfrentará o vice-lanterna Levante.
Por sua vez, o Oviedo continua na última colocação, com apenas 13 pontos somados em 19 jogos disputados.
--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Getafe - Real Sociedad 1 - 2
- Sábado:
Real Oviedo - Betis 1 - 1
Villarreal - Alavés 3 - 1
(14h30) Girona - Osasuna
(17h00) Valencia - Elche
- Domingo:
(10h00) Rayo Vallecano - Mallorca
(12h15) Levante - Espanyol
- Segunda-feira:
(17h00) Sevilla - Celta Vigo
Antecipados:
- Terça-feira, 2 de dezembro:
Barcelona - Atlético de Madrid 3 - 1
- Quarta-feira, 3 de dezembro:
Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 3
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24
3. Villarreal 41 18 13 2 3 37 17 20
4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17
5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3
6. Betis 29 19 7 8 4 31 25 6
7. Celta Vigo 26 18 6 8 4 24 20 4
8. Athletic Bilbao 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1
10. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3
11. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10
12. Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5
13. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3
14. Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 14 21 -7
15. Alavés 19 19 5 4 10 16 24 -8
16. Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6
17. Girona 18 18 4 6 8 17 34 -17
18. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13
19. Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9
20. Real Oviedo 13 19 2 7 10 9 28 -19
