Nigéria vence Argélia (2-0) e vai enfrentar Marrocos na semifinal da Copa Africana
A Nigéria venceu a Argélia por 2 a 0 neste sábado (10), em Marrakech, e vai enfrentar o anfitrião Marrocos na semifinal da Copa Africana de Nações (CAN).
O atacante Victor Osimhen abriu o placar (47') e deu um passe decisivo para Akor Adams (57') marcar o segundo dos nigerianos.
