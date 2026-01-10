Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nigéria vence Argélia (2-0) e vai enfrentar Marrocos na semifinal da Copa Africana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 15:13

compartilhe

SIGA

A Nigéria venceu a Argélia por 2 a 0 neste sábado (10), em Marrakech, e vai enfrentar o anfitrião Marrocos na semifinal da Copa Africana de Nações (CAN).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atacante Victor Osimhen abriu o placar (47') e deu um passe decisivo para Akor Adams (57') marcar o segundo dos nigerianos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cpb/fbx/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay