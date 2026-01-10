Assine
Internacional

Mainz empata com Union Berlin (2-2) e segue na lanterna do Campeonato Alemão

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 14:30

O Mainz continuará por mais uma semana na lanterna do Campeonato Alemão, depois de empatar com o Union Berlin em 2 a 2 neste sábado (10), pela 16ª rodada.

Jogando fora de casa, Mainz vencia por 2 a 0 faltando menos de 15 minutos para o apito final, mas o time da capital conseguiu empatar graças aos gols de Jeong Woo-yeong (77') e Danilho Doekhi (86').

Após este terceiro empate consecutivo no campeonato, o Mainz é o último colocado com nove pontos. Por sua vez, o Union Berlin aparece em nono, com 22 pontos.

Em jogo simultâneo, o Heidenheim recebeu o Colônia (10º) e empatou também em 2 a 2, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º.

Duas das partidas previstas para este sábado tiveram que ser adiadas devido às temperaturas extremamente baixas no norte da Alemanha.

O duelo entre St. Pauli e RB Leipzig, assim como a visita do Hoffenheim ao Werder Bremen, não puderam ser disputados por conta das nevascas que causaram o fechamento de escolas e interrupções no transporte público em Hamburgo e Bremen.

A programação de sábado termina com o Bayer Leverkusen recebendo o Stuttgart.

O líder Bayern de Munique pode ampliar para 11 pontos sua vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund, caso vença o Wolfsburg (14º) na Allianz Arena, no domingo.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

   E. Frankfurt - B. Dortmund          3 - 3

  

   - Sábado:

   Union Berlin - Mainz                2 - 2

   Freiburg - Hamburgo                 2 - 1

   Heidenheim - Colônia                2 - 2

   (14h30) Bayer Leverkusen - Stuttgart       

  

   - Domingo:

   (11h30) B. Mönchengladbach - Augsburg      

   (13h30) Bayern de Munique - Wolfsburg      

  

   . Adiados:

   St Pauli - RB Leipzig              

   Werder Bremen - Hoffenheim         

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       41  15  13   2   0  55  11  44

    2. Borussia Dortmund       33  16   9   6   1  29  15  14

    3. Bayer Leverkusen        29  15   9   2   4  33  20  13

    4. RB Leipzig              29  15   9   2   4  30  19  11

    5. Hoffenheim              27  15   8   3   4  29  20   9

    6. Stuttgart               26  15   8   2   5  25  22   3

    7. Eintracht Frankfurt     26  16   7   5   4  33  33   0

    8. Freiburg                23  16   6   5   5  27  27   0

    9. Union Berlin            22  16   6   4   6  22  25  -3

   10. Colônia                 17  16   4   5   7  24  26  -2

   11. Werder Bremen           17  15   4   5   6  18  28 -10

   12. B. Mönchengladbach      16  15   4   4   7  18  24  -6

   13. Hamburgo                16  16   4   4   8  17  27 -10

   14. Wolfsburg               15  15   4   3   8  23  28  -5

   15. Augsburg                14  15   4   2   9  17  28 -11

   16. St Pauli                12  15   3   3   9  13  26 -13

   17. Heidenheim              12  16   3   3  10  15  36 -21

   18. Mainz                    9  16   1   6   9  15  28 -13

