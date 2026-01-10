Mainz empata com Union Berlin (2-2) e segue na lanterna do Campeonato Alemão

O Mainz continuará por mais uma semana na lanterna do Campeonato Alemão, depois de empatar com o Union Berlin em 2 a 2 neste sábado (10), pela 16ª rodada.

Jogando fora de casa, Mainz vencia por 2 a 0 faltando menos de 15 minutos para o apito final, mas o time da capital conseguiu empatar graças aos gols de Jeong Woo-yeong (77') e Danilho Doekhi (86').

Após este terceiro empate consecutivo no campeonato, o Mainz é o último colocado com nove pontos. Por sua vez, o Union Berlin aparece em nono, com 22 pontos.

Em jogo simultâneo, o Heidenheim recebeu o Colônia (10º) e empatou também em 2 a 2, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º.

Duas das partidas previstas para este sábado tiveram que ser adiadas devido às temperaturas extremamente baixas no norte da Alemanha.

O duelo entre St. Pauli e RB Leipzig, assim como a visita do Hoffenheim ao Werder Bremen, não puderam ser disputados por conta das nevascas que causaram o fechamento de escolas e interrupções no transporte público em Hamburgo e Bremen.

A programação de sábado termina com o Bayer Leverkusen recebendo o Stuttgart.

O líder Bayern de Munique pode ampliar para 11 pontos sua vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund, caso vença o Wolfsburg (14º) na Allianz Arena, no domingo.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

E. Frankfurt - B. Dortmund 3 - 3

- Sábado:

Union Berlin - Mainz 2 - 2

Freiburg - Hamburgo 2 - 1

Heidenheim - Colônia 2 - 2

(14h30) Bayer Leverkusen - Stuttgart

- Domingo:

(11h30) B. Mönchengladbach - Augsburg

(13h30) Bayern de Munique - Wolfsburg

. Adiados:

St Pauli - RB Leipzig

Werder Bremen - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 41 15 13 2 0 55 11 44

2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14

3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13

4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3

7. Eintracht Frankfurt 26 16 7 5 4 33 33 0

8. Freiburg 23 16 6 5 5 27 27 0

9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3

10. Colônia 17 16 4 5 7 24 26 -2

11. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

14. Wolfsburg 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburg 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21

18. Mainz 9 16 1 6 9 15 28 -13

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/iga/pm/cb