Alcaraz bate Sinner em jogo exibição na Coreia do Sul

AFP
AFP
10/01/2026 13:54

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, venceu seu grande rival, o italiano Jannik Sinner (N.2), em um jogo exibição disputado neste sábado (10) na cidade de Incheon, na Coreia do Sul.

Alcaraz fechou em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6 (8/6), em uma hora e 47 minutos de jogo, diante de 12 mil espectadores.

Os dois melhores tenistas do momento jogaram sem se esforçar demais e não planejam competir até o início do Aberto da Austrália (18 de janeiro - 1º de fevereiro), primeiro Grand Slam do ano, no qual Sinner tentará defender o título de 2025.

Os organizadores sul-coreanos não divulgaram quanto dinheiro os dois jogadores receberam pelo jogo. Segundo a imprensa italiana, o valor pode ter ultrapassado os US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões na cotação atual) para cada um.

Alcaraz, que encerrou sua parceria com o treinador Juan Carlos Ferrero em dezembro, havia dito antes que a partida seria "uma excelente maneira de se preparar" para o único Grand Slam que ainda falta em seu currículo.

Sinner e Alcaraz venceram os últimos oito Grand Slams e serão os grandes favoritos em Melbourne.

