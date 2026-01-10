Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Leão XIV pede a cardeais que ouçam com mais atenção as vítimas de abuso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 11:22

compartilhe

SIGA

O papa Leão XIV enfatizou esta semana a importância de ouvir as vítimas de abuso sexual por membros do clero durante um encontro com cardeais de todo o mundo, segundo declarações divulgadas neste sábado (10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em suas considerações finais no consistório de dois dias, realizado a portas fechadas, o pontífice americano afirmou que o abuso de crianças e adultos vulneráveis por sacerdotes continua sendo uma "ferida" na Igreja Católica. 

"Ouvir é profundamente importante. Não podemos fechar os olhos nem o coração", disse Leão, de acordo com uma transcrição do Vaticano. 

Ele observou que a questão do abuso não estava especificamente na pauta das discussões do consistório, o primeiro desde que assumiu a liderança dos 1,4 bilhão de católicos do mundo em maio, após a morte do papa Francisco. 

No entanto, optou por abordá-la em suas considerações finais, afirmando que esse flagelo é "um problema que ainda hoje é verdadeiramente uma ferida na vida da Igreja em muitos lugares". 

"Gostaria de encorajá-los a compartilhar isso com os bispos: muitas vezes a dor das vítimas foi agravada por não terem sido acolhidas ou ouvidas", disse ele.

"O abuso em si causa uma ferida profunda que pode durar a vida toda. Mas, muitas vezes, o escândalo na Igreja decorre do fato de a porta ter sido fechada e as vítimas não terem sido acolhidas. Uma delas me disse recentemente que o mais doloroso foi que nenhum bispo quis ouvi-la", insistiu ele. 

Cerca de 170 cardeais estiveram presentes no Vaticano nestas quarta e quinta-feira para o consistório, durante o qual discutiram o rumo da Igreja. 

Leão os convidou a se reunirem novamente no final de junho, no que o Vaticano indicou que se tornará um encontro anual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ar/rh/mab/avl/aa

Tópicos relacionados:

criancas maus papa religiao tratos vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay