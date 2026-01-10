Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Milhares de agricultores protestam na Irlanda contra acordo UE-Mercosul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 10:26

compartilhe

SIGA

Milhares de agricultores irlandeses protestaram neste sábado (10) contra o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, um dia depois de os Estados-membros da UE o terem aprovado, apesar da oposição de vários países, entre eles a Irlanda. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tratores tomaram as estradas de Athlone, no centro da Irlanda, exibindo faixas com slogans como "Parem o UE-Mercosul" e a bandeira da União Europeia com a palavra "Vendidos". 

Na sexta-feira, também houve manifestações na Polônia e bloqueios de estradas na França e na Bélgica, enquanto a UE aprovava o acordo comercial, que agora aguarda ratificação do Parlamento Europeu. 

Os agricultores temem que o pacto os prejudique e leve a uma entrada maciça de produtos mais baratos procedentes dos países da América do Sul. 

O acordo, negociado ao longo de mais de 25 anos, criaria a maior área de livre comércio do mundo, impulsionando o comércio entre a UE e Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. 

Os agricultores irlandeses temem especificamente que o acordo facilite a entrada de 99.000 toneladas de carne bovina mais barata procedente da América do Sul.

Neste sentido, a Associação de Agricultores Irlandeses (IFA), principal grupo de lobby do setor agrícola na Irlanda, descreveu o acordo como "muito decepcionante". 

"Esperamos que os eurodeputados irlandeses se posicionem ao lado da comunidade agrícola e rejeitem o acordo com o Mercosul", afirmou o presidente da IFA, Francie Gorman, em comunicado.

A assinatura do acordo ocorrerá no sábado, 17 de janeiro, em Assunção, capital do Paraguai, confirmou o ministro das Relações Exteriores, Rubén Ramírez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pmu-aks/pc/avl/aa

Tópicos relacionados:

agricultura comercio irlanda manifestacao mercosul ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay