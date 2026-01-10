Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência sobre Ucrânia para segunda-feira

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na segunda-feira (12) para discutir a situação na Ucrânia, após a Rússia ter lançado ataques contra Kiev que causaram graves apagões em pleno inverno, de acordo com a agenda revisada do órgão, publicada na noite de sexta-feira (9).

Moscou bombardeou a capital ucraniana como parte de um ataque massivo em várias regiões do país, que deixou pelo menos quatro mortos e 24 feridos, poucas horas depois de rejeitar como "militarista" um plano europeu para enviar uma força multinacional à Ucrânia após um eventual fim da guerra.

Pela segunda vez desde o início do conflito em 2022, a Rússia lançou um míssil hipersônico Oreshnik.

"A Federação Russa atingiu um novo e terrível nível de crimes de guerra e crimes contra a humanidade com seu terror contra civis e infraestruturas civis na Ucrânia", disse o embaixador ucraniano na ONU, Andrii Melnik, em uma carta ao Conselho de Segurança vista pela AFP.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais, empenhados em pôr fim ao conflito que já dura quase quatro anos, concordaram esta semana que a Europa enviará tropas após um eventual cessar-fogo.

Na madrugada de sexta-feira, cerca de 40 alvos foram atingidos por ataques russos, incluindo 20 prédios residenciais e a embaixada do Catar na capital, informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

