Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nasa planeja evacuar astronautas da EEI por motivos médicos em 14 de janeiro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/01/2026 08:14

compartilhe

SIGA

Os membros da tripulação da Nasa a bordo da Estação Espacial Internacional poderão retornar à Terra já nesta quarta-feira (14), informou a agência espacial americana, após um problema médico forçar seu retorno antecipado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Nasa e a SpaceX planejam desacoplar a Tripulação 11 da Estação Espacial Internacional a partir das 17h (horário do leste dos EUA) do dia 14 de janeiro, com um pouso previsto para a madrugada do dia 15 de janeiro, na costa da Califórnia, se as condições climáticas e de recuperação permitirem", disse a agência em uma publicação no X.

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, anunciou na quinta-feira que a tripulação retornaria mais cedo do que o planejado devido a um problema médico. Embora não tenha fornecido detalhes, ele afirmou que o astronauta afetado está estável. 

Também esclareceu que o retorno antecipado não é uma emergência, mas sim uma decisão tomada devido a um "risco persistente". 

Os quatro astronautas da Tripulação 11 da Nasa-SpaceX estão em missão desde 1º de agosto. Essas expedições normalmente duram cerca de seis meses, portanto, o retorno à Terra estava previsto para as próximas semanas.

O administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, disse: "Esta é a primeira vez" que eles realizam "uma evacuação médica controlada da espaçonave. Portanto, isso é incomum."

Os tripulantes são os astronautas americanos Michael Fincke e Zena Cardman, o japonês Kimiya Yui e o russo Oleg Platonov.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdo-jgc/sla/mvl/mel/aa

Tópicos relacionados:

eei espaco eua nasa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay