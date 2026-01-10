EUA classifica de 'delirantes' as acusações de ingerência do Irã

Os Estados Unidos classificaram nesta sexta-feira (9) de "delirantes" as acusações do ministro das Relações Exteriores iraniano contra Israel e Washington, os quais acusou de alimentar os protestos que sacodem o país.

"Esta declaração reflete uma tentativa delirante de desviar a atenção dos enormes desafios que o regime iraniano enfrenta em casa", disse um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em resposta aos comentários do ministro Abbas Araghchi durante uma visita ao Líbano.

Milhares de iranianos tomaram as ruas nesta sexta-feira no maior movimento contra a República Islâmica em mais de três anos, apesar do apagão da internet imposto pelas autoridades, cuja repressão dos protestos deixa dezenas de mortos.

Os manifestantes reivindicam nas ruas de Teerã e em outras cidades do país o fim do sistema teocrático xiita, depois de quase duas semanas de um movimento inicialmente vinculado ao mal-estar pelo alto custo de vida.

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, acusou o presidente americano Donald Trump de ter as "mãos sujas do sangue de mais de mil iranianos", referindo-se, aparentemente, à guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025, na qual os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares do Irã.

