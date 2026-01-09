Wrexham vence Nottingham Forest nos pênaltis e avança na FA Cup

A trajetória de conto de fadas do Wrexham sob o comando dos proprietários Hollywoodianos, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, continuou com a dramática vitória por 4 a 3 nos pênaltis sobre o Nottingham Forest, da Premier League, na Copa da Inglaterra (FA Cup), nesta sexta-feira (9).

O goleiro Arthur Okonkwo protagonizou lances heroicos dignos de um filme blockbuster, defendendo as penalidades cobradas pelo brasileiro Igor Jesus (ex-Botafogo) e Omari, depois que Josh Windass, Callum Doyle, George Thomason e Jay Rodriguez converteram as suas para o Wrexham.

Os gols de Liberato Cacace e Oliver Rathbone no primeiro tempo colocaram o Wrexham na frente no placar. Igor Jesus diminuiu para 2 a 1 e Dominic Hyam mergulhou para cabecear e deixar o time galês novamente com dois gols de vantagem a 16 minutos do fim.

Mas Callum Hudson-Odoi, que havia começado o jogo no banco de reservas, marcou dois belos gols, incluindo o de empate aos 89 minutos, calando a torcida local.

O duelo foi para a prorrogação, já que a FA Cup deixou de ter jogos de desempate. Mas o placar permaneceu inalterado. Com isso, a decisão foi para os pênaltis.

O Wrexham do técnico Phil Parkinson alcançou um feito histórico ao conquistar três promoções consecutivas desde que Reynolds e McElhenney compraram o clube em 2021.

O clube galês, que vinha de quatro vitórias consecutivas na Championship (2ª divisão inglesa), enfrentou um Forest que colocou em campo uma escalação bastante modificada, já que a prioridade para o time do técnico Sean Dyche é evitar o rebaixamento da lucrativa primeira divisão.

"O primeiro tempo foi completamente inaceitável", disse Sean Dyche após o jogo. "Deixei isso claro para os jogadores, e certamente alguns em particular sabem disso. E eles precisam se olhar no espelho e refletir sobre isso. Mas, a estranheza do futebol, achei que os jogadores que entraram no segundo tempo foram exemplares, e jogamos como um time da Premier League."

Nos outros jogos desta sexta-feira, o Wigan, da League One (terceira divisão), que surpreendeu ao conquistar a FA Cup de 2013, venceu por 1 a 0, fora de casa, o Preston, atualmente quarto colocado da Championship. O Port Vale, lanterna da terceira divisão, derrotou o Fleetwood, da quarta divisão, pelo mesmo placar.

O Oxford, que luta para evitar o rebaixamento na Championship, precisou dos pênaltis para eliminar o Milton Keynes Dons por 4 a 3, após um empate em 1 a 1 contra o time da League Two (quarta divisão).

A terceira rodada da Copa da Inglaterra é a fase em que as equipes da Premier League e da Championship, as duas principais divisões do futebol inglês, entram na competição de mata-mata mais antiga do mundo.

O Crystal Palace, atual campeão da FA Cup, joga fora de casa contra o Macclesfield, time de divisões inferiores, no sábado, mesmo dia em que o Tottenham Hotspur, oito vezes campeão, enfrenta o Aston Villa, seu rival na Premier League.

Outro confronto entre equipes da primeira divisão acontece no domingo, quando o Manchester United enfrenta o Brighton no Old Trafford, em uma reedição da final de 1983, vencida pelo United após um jogo de desempate.

Também no domingo, o Arsenal, atual líder da Premier League, joga fora de casa contra o Portsmouth, time da Championship que luta para não ser rebaixado.

jdg/ea/aam/rpr