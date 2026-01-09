Chega a Cuba novo petroleiro procedente do México

Um navio-petroleiro chegou nesta sexta-feira (9) a Havana carregado com 85 mil barris de petróleo bruto procedente do México, país que fornece hidrocarbonetos a Cuba, no contexto da crise na Venezuela.

O petroleiro Ocean Mariner partiu em 5 de janeiro do terminal da Petróleos Mexicanos (Pemex), localizado em Pajaritos, no porto de Coatzacoalcos, com destino à refinaria Ñico López, em Havana, disse à AFP Jorge Piñón, pesquisador da Universidade do Texas.

A Pemex não confirmou essa informação ao ser consultada pela AFP.

A presidente Claudia Sheinbaum admitiu esta semana que, diante da crise que a Venezuela enfrenta, "evidentemente o México se torna um fornecedor importante" para a ilha comunista.

Sheinbaum respondeu em sua coletiva habitual a uma pergunta sobre uma reportagem do jornal britânico Financial Times que revelou que, em 2025, os envios de petróleo mexicano a Cuba superaram os da Venezuela.

A presidente disse que essas entregas são feitas sob contratos ou um esquema de "ajuda humanitária", mas seu governo não tornou públicos esses convênios nem a forma como Havana paga pelo petróleo.

A chegada do Ocean Mariner a Cuba ocorre em um contexto de extrema tensão pela captura de Nicolás Maduro em Caracas e pelo controle que os Estados Unidos assumiram sobre o petróleo da Venezuela, que até há alguns meses era o principal fornecedor de petróleo bruto para Cuba.

Desde o ano 2000, Cuba assegurou com a Venezuela seu abastecimento de petróleo mediante um acordo assinado com o então presidente Hugo Chávez (1999-2013), em troca do envio de médicos, professores e outros profissionais à nação sul-americana.

Trump afirmou recentemente que Cuba "está prestes a cair" e ameaçou o México com ataques contra alvos em terra dos cartéis de drogas.

É um aviso para a presidente de que, "se o México não agir com mais firmeza contra o narcotráfico, as negociações" do acordo T-MEC, previstas para este ano, "poderiam ser interrompidas", disse à AFP Raúl Benítez Manaut, especialista em segurança nacional e forças armadas.

Além disso, é um alerta de "que vão começar a pressionar muito o governo do México para que corte o abastecimento de petróleo a Cuba".

Em setembro, a Pemex informou à Comissão de Valores dos Estados Unidos que sua subsidiária Gasolinas Bienestar envia desde 2023 petróleo à ilha caribenha e que, nos primeiros nove meses do ano, exportou 17.200 barris diários de petróleo bruto, no valor de 400 milhões de dólares (2,15 bilhão de reais).

