Trump traça protetorado petrolífero para a Venezuela e tenta engajar multinacionais

A Venezuela enfrenta um futuro petrolífero sob estrita tutela, segundo os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu nesta sexta-feira (9) cerca de vinte empresas internacionais na Casa Branca para tentar engajá-las nessa espécie de protetorado energético.

A resposta dos dirigentes da indústria, alguns deles já presentes na Venezuela há décadas, foi cautelosa, à espera de que se esclareça a situação política e, sobretudo, o marco legal para seus investimentos.

Os Estados Unidos decidirão quais empresas petrolíferas poderão operar na Venezuela e atuarão como intermediários entre elas e o governo, assegurou Trump.

"Vamos tomar a decisão sobre quais petrolíferas vão entrar [na Venezuela]", disse.

"Vocês estão negociando diretamente conosco, não estão negociando com a Venezuela de forma alguma, não queremos que negociem com a Venezuela", advertiu o presidente republicano.

- Cinco navios apreendidos -

Após a saída do país do presidente deposto Nicolás Maduro, agora em Nova York à espera de julgamento, o governo americano detalhou os primeiros passos.

O setor venezuelano, já prejudicado por má gestão anterior, foi submetido a sanções em 2019 e rapidamente migrou para o mundo opaco do contrabando internacional, com navios fantasmas que carregavam petróleo com destino a países como a China, com descontos.

Para forçar o governo, Washington utilizou seu desdobramento naval antidrogas, já presente no Caribe, o maior em décadas.

Em menos de um mês, cinco navios-tanque foram apreendidos, um deles ao largo da Islândia, no Atlântico Norte.

Nesta sexta-feira, as autoridades se apoderaram do Olina, carregado de petróleo, e a Guarda Costeira dos Estados Unidos, com apoio da Marinha, está à caça de outros navios.

O Olina retornará à Venezuela e seu petróleo será vendido legalmente, sob supervisão de Washington, garantiu Trump.

O plano havia sido detalhado dias antes pelo Departamento de Energia: vender todo o petróleo por vias normais, depositar o dinheiro em contas de bancos internacionais domiciliados nos Estados Unidos e, depois, repartir os recursos de forma equitativa entre as partes interessadas.

Mas o marco legal venezuelano é o que foi instaurado pelo "socialismo bolivariano" do então presidente Hugo Chávez (1999–2013).

E os precedentes históricos remontam a 1976, quando o país nacionalizou os recursos naturais.

"Já tivemos nossos ativos confiscados lá duas vezes, então dá para imaginar que voltar pela terceira vez exigiria mudanças bastante significativas", disse a Trump o diretor-executivo da ExxonMobil, Darren Woods.

Trump perguntou a outro dirigente, Ryan Lance, da Conoco, quanto dinheiro perdeu quando deixou o país: "12 bilhões [de dólares]", respondeu.

Lance parabenizou Trump por ter "tirado uma pessoa terrível", em alusão a Maduro.

- Uma "agressão criminosa" -

A cooperação com o atual governo de Rodríguez está sendo "excelente", assegurou pouco depois o secretário de Energia, Chris Wright, a jornalistas.

"Nunca vi um país em que as condições e as relações tenham mudado tão rapidamente", acrescentou.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmou nesta sexta-feira que seu país vive "uma grave agressão criminosa, ilegal e ilegítima", embora tenha garantido que buscará uma solução pela "via diplomática".

Trump pretende difundir a ideia de que transformará a Venezuela "em uma espécie de protetorado petrolífero ou colônia de hidrocarbonetos dos Estados Unidos. Bem, esses tempos ficaram muito, muito, muito para trás", disse à AFP Rafael Quiroz, especialista venezuelano em petróleo.

Além dos desafios legais e políticos, há questões de segurança e econômicas.

"Vocês terão total segurança. Uma das razões pelas quais não podiam trabalhar [na Venezuela] é que não tinham garantias. Mas agora têm segurança total", enfatizou Trump.

Os investimentos para reconstruir um setor muito afetado por sanções e má gestão são elevados.

Trump havia dito ao anunciar a reunião que os dirigentes estavam dispostos a investir 100 bilhões de dólares, cifra que não foi mencionada durante o encontro.

O tom dos empresários foi diplomático.

"Estamos prontos para investir mais na Venezuela", disse Josu Jon Imaz, da espanhola Repsol, já presente no país.

"Estamos prontos", respondeu Wael Sawan, da Shell.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mel/am