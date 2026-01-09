Wall Street fecha em alta e com novos recordes do S&P 500 e o Dow Jones
compartilheSIGA
A Bolsa de Nova York fechou em novas máximas nesta sexta-feira (9), após o relatório de emprego de dezembro nos Estados Unidos aumentar as expectativas do mercado sobre cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O S&P 500 (+0,65%) e o Dow Jones (+0,48%) atingiram novos recordes no encerramento da sessão, ao terminarem em 6.966,28 pontos e 49.504,07 pontos, respetivamente. O índice Nasdaq subiu 0,81%.
Os Estados Unidos criaram 50 mil postos de trabalho em dezembro, informou o governo nesta sexta-feira, menos do que previam os analistas.
A taxa de desemprego recuou ligeiramente para 4,4% frente os 4,5% de novembro.
Estes números são "desiguais", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones, à AFP. "Mas reforçaram a hipótese de que o Fed efetuará cortes graduais dos juros em 2026."
Os investidores esperam dois cortes das taxas de juro em 2026, segundo o CME FedWatch.
A redução das taxas impulsiona os investimentos e o crescimento da economia, assim como os resultados das empresas.
Quanto aos indicadores, a confiança dos consumidores americanos se recuperou levemente em janeiro, segundo um índice da Universidade de Michigan, o que "reforçou o otimismo dos investidores", apontou José Torres, da Interactive Brokers.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ni/tmc/lb/dga/ic/am