Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em alta e com novos recordes do S&P 500 e o Dow Jones

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 19:56

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Nova York fechou em novas máximas nesta sexta-feira (9), após o relatório de emprego de dezembro nos Estados Unidos aumentar as expectativas do mercado sobre cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O S&P 500 (+0,65%) e o Dow Jones (+0,48%) atingiram novos recordes no encerramento da sessão, ao terminarem em 6.966,28 pontos e 49.504,07 pontos, respetivamente. O índice Nasdaq subiu 0,81%.

Os Estados Unidos criaram 50 mil postos de trabalho em dezembro, informou o governo nesta sexta-feira, menos do que previam os analistas.

A taxa de desemprego recuou ligeiramente para 4,4% frente os 4,5% de novembro.

Estes números são "desiguais", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones, à AFP. "Mas reforçaram a hipótese de que o Fed efetuará cortes graduais dos juros em 2026."

Os investidores esperam dois cortes das taxas de juro em 2026, segundo o CME FedWatch.

A redução das taxas impulsiona os investimentos e o crescimento da economia, assim como os resultados das empresas.

Quanto aos indicadores, a confiança dos consumidores americanos se recuperou levemente em janeiro, segundo um índice da Universidade de Michigan, o que "reforçou o otimismo dos investidores", apontou José Torres, da Interactive Brokers.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ni/tmc/lb/dga/ic/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado nuevayork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay