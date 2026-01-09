Com dois gols nos acréscimos, Dortmund e Eintracht empatam (3-3) na Bundesliga

Após um final dramático, com dois gols nos acréscimos, o Borussia Dortmund empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt nesta sexta-feira (9), na partida que abriu a 16ª rodada do Campeonato Alemão.

Com 33 pontos, o Dortmund ocupa a segunda posição, oito pontos atrás do Bayern de Munique (41), líder isolado da Bundesliga.

O gigante da Baviera terá a oportunidade, se vencer em casa o Wolfsburg no domingo, de ampliar sua vantagem para 11 pontos em relação ao seu principal concorrente.

O Dortmund já perdeu dez pontos (contra apenas dois do Bayern) em jogos da Bundesliga nos quais saiu na frente no placar.

Nesta sexta-feira, o time comandado pelo técnico Niko Kovac ficou em vantagem duas vezes, com gols de Maximilian Beier (10') e Felix Nmecha (68'), mas o Eintracht empatou em ambas as ocasiões.

No primeiro tempo, o meia-atacante Can Uzun converteu um pênalti marcado após uma falta imprudente cometida pelo centroavante Serhou Guirassy.

Já na segunda etapa, o atacante Younes Ebnoutalib empatou o jogo três minutos depois do gol de Nmecha.

Nos minutos finais, o zagueiro Nico Schlotterbeck acertou o travessão da meta do Eintracht (90').

Em seguida, veio o drama dos acréscimos. O meio-campista sírio Mahmoud Daoud colocou o Eintracht em vantagem (90'+2) mas, quando parecia que estava tudo decidido, Carney Chukwuemeka empatou nos últimos instantes para o Dortmund (90'+6).

A 16ª rodada da Bundesliga foi afetada pela tempestade de neve Elli no norte da Alemanha: as partidas St. Pauli-Leipzig e Bremen-Hoffenheim, programadas para sábado, foram adiadas para uma data a ser definida.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3 - 3

- Sábado:

Union Berlin - Mainz

Freiburg - Hamburgo

Heidenheim - Colônia

(14h30) Bayer Leverkusen - Stuttgart

- Domingo:

(11h30) B. Mönchengladbach - Augsburg

(13h30) Bayern de Munique - Wolfsburg

. adiados

St Pauli - RB Leipzig

Werder Bremen - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 41 15 13 2 0 55 11 44

2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14

3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13

4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3

7. Eintracht Frankfurt 26 16 7 5 4 33 33 0

8. Union Berlin 21 15 6 3 6 20 23 -3

9. Freiburg 20 15 5 5 5 25 26 -1

10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

11. Colônia 16 15 4 4 7 22 24 -2

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9

14. Wolfsburg 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburg 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 15 3 2 10 13 34 -21

18. Mainz 8 15 1 5 9 13 26 -13

