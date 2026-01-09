Inter de Milão enfrenta Napoli com chance de disparar no Italiano

Inter de Milão contra Napoli. Primeiro contra terceiro, com a possibilidade de a equipe capitaneada pelo argentino Lautaro Martínez dar um golpe decisivo no Campeonato Italiano, que chega à sua 20ª rodada neste fim de semana.

Sem tempo para descansar após as festas de fim de ano e com um calendário carregado em janeiro, com oito jogos a serem disputados neste mês, a Inter, líder do campeonato com 42 pontos, recebe o atual campeão Napoli no domingo. Os napolitanos ocupam a terceira posição na Serie A, quatro pontos atrás do adversário.

Os 'interistas' têm contas a acertar com a equipe comandada por Antonio Conte, que lhe tirou o 'Scudetto' na temporada passada por apenas um ponto e que no primeiro turno do campeonato atual derrotou o time do sul da Itália por 3 a 1.

- Praga de lesões no Napoli -

Mas a equipe comandada nesta temporada pelo técnico Christian Chivu, que começou o campeonato de forma muito hesitante, a ponto de o cargo do jovem treinador romeno ficar ameaçado, parece ter encontrado seu ritmo nesta fase da temporada e acumula seis vitórias consecutivas, tendo sofrido apenas quatro gols.

O Napoli, além disso, chega a esta partida com muitos desfalques importantes (De Bruyne, Anguissa, Meret, Neres e Lukaku, entre outros), e Conte terá apenas 15 jogadores à disposição no domingo.

O Milan, segundo colocado com 39 pontos, vai receber no sábado a Fiorentina, equipe que luta contra o rebaixamento para a Serie B, enquanto a Juventus (quarta colocada com 36 pontos) espera uma vitória contra a Cremonese na segunda-feira para se manter na briga pelo título.

--- Programação da 20ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Como - Bologna

Udinese - Pisa

(14h00) Roma - Sassuolo

(16h45) Atalanta - Torino

- Domingo:

(08h30) Lecce - Parma

(11h00) Fiorentina - Milan

(14h00) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Inter - Napoli

- Segunda-feira:

(14h30) Genoa - Cagliari

(16h45) Juventus - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25

2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15

3. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13

4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10

6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4

8. Bologna 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4

10. Udinese 25 19 7 4 8 20 30 -10

11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2

12. Torino 23 19 6 5 8 21 30 -9

13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3

14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6

15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Genoa 16 19 3 7 9 19 29 -10

18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15

