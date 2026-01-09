Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Estabilidade e democracia na Venezuela são 'quase a mesma coisa', diz Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 18:56

compartilhe

SIGA

Falar de estabilidade e democracia na Venezuela é "quase a mesma coisa", declarou nesta sexta-feira (9) o presidente Donald Trump durante uma reunião na Casa Branca com empresas petrolíferas para discutir o futuro desse setor no país sul-americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Questionado sobre se preferia estabilidade ou democracia na Venezuela, liderada por um governo que surgiu de eleições polêmicas, Trump respondeu: "talvez estejamos falando da mesma coisa. Para mim, é quase a mesma coisa", acrescentou.

"Com o tempo, será democracia", afirmou.

Trump convocou a cúpula das principais petrolíferas mundiais para negociar seu retorno ao país sul-americano, que nacionalizou os recursos naturais em 1976.

A chegada do "socialismo bolivariano" do então presidente Hugo Chávez endureceu ainda mais as condições de exploração petrolífera para essas empresas, submetidas à tutela do Estado.

Após a derrubada do herdeiro de Chávez, o presidente Nicolás Maduro — agora à espera de julgamento em Nova York —, Trump alertou que queria ver primeiro uma situação econômica e social estável antes de pensar em uma transição política.

O secretário de Estado, Marco Rubio, voltou a lembrar na reunião da Casa Branca que deseja ver uma evolução em três etapas no país: estabilidade econômica, abertura e libertação de presos e, finalmente, a transição política em benefício da oposição, que afirma ter vencido as eleições de 2024.

Após o desmantelamento do governo, a presidente interina, Delcy Rodríguez, demonstrou uma postura conciliatória em relação a Trump.

Caracas anunciou a libertação de um "grande número" de presos políticos, mas Rodríguez afirmou que apenas seu governo continuará mantendo as rédeas do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/dga/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua narcotrafico venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay