Trump diz que petroleiro apreendido pelos EUA no Caribe está retornando à Venezuela

As autoridades americanas anunciaram nesta sexta-feira (9) que haviam apreendido um petroleiro no Mar do Caribe, e Donald Trump detalhou posteriormente que a embarcação estava "no caminho de volta à Venezuela", de onde havia zarpado.

"Hoje, os Estados Unidos da América, em coordenação com as autoridades interinas da Venezuela, apreenderam um petroleiro que havia saído da Venezuela sem o nosso consentimento. Este petroleiro está atualmente no caminho de volta à Venezuela, e o petróleo será vendido", escreveu Donald Trump em sua plataforma Truth Social, sem dar mais detalhes sobre como essa venda será feita.

A apreensão do navio Olina é a quinta operação militar deste tipo realizada por Washington, que mantém forte pressão sobre Caracas com a aplicação de um bloqueio à exportação do petróleo venezuelano.

O navio foi apreendido "na primeira hora" desta sexta pela Guarda Costeira americana em "águas internacionais do Mar do Caribe", quando "havia saído da Venezuela tentando evitar as forças americanas", escreveu no X a secretária de Segurança Interna Kristi Noem.

Segundo o site especializado Tanker Tracker, esta quinta captura eleva o total apreendido por Washington em algumas semanas para mais de 6 milhões de barris de petróleo, por um valor total de 300 milhões de dólares (R$ 1,6 bilhão na cotação atual).

"As frotas fantasmas não vão evitar a Justiça, não se esconderão por trás de falsas declarações de nacionalidade", acrescentou Kristi Noem.

O petroleiro Olina, de 250 metros de comprimento com bandeira de Timor Leste, segundo o site MarineTraffic, está sujeito a sanções americanas vinculadas com a Rússia.

A apreensão de outro petroleiro nesta quarta-feira no Atlântico Norte após semanas de perseguição por parte da Guarda Costeira americana provocou a ira de Moscou, que assegura que o navio ostentava a bandeira russa, algo negado por Washington.

Embora a Venezuela conte com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, sua indústria petrolífera está em péssimo estado após décadas sem investimento e produz apenas cerca de 1 milhão de barris por dia.

Donald Trump reuniu nesta sexta-feira em Washington grandes grupos petroleiros para inclui-los em sua estratégia de tutela sobre a Venezuela e quer fazê-los investir "pelo menos 100 bilhões de dólares", cerca de 537 bilhões de reais na cotação atual, na exploração de hidrocarbonetos nesse país latino-americano.

