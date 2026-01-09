Trump afirma que Irã está 'em apuros'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (9) que o Irã, palco de importantes manifestações contra o governo, está "em apuros".
"O Irã está em apuros. Me parece que o povo está tomando o controle de certas cidades, o que ninguém acreditava ser possível há apenas algumas semanas", afirmou Trump.
